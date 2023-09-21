يورو إلى دينار صربي

تحويل EUR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١١٦٬٤٨٦ rsd

1.00000 EUR = 116.48600 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدينار الصربي
1 EUR116.48600 RSD
5 EUR582.43000 RSD
10 EUR1164.86000 RSD
20 EUR2329.72000 RSD
50 EUR5824.30000 RSD
100 EUR11648.60000 RSD
250 EUR29121.50000 RSD
500 EUR58243.00000 RSD
1000 EUR116486.00000 RSD
2000 EUR232972.00000 RSD
5000 EUR582430.00000 RSD
10000 EUR1164860.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / اليورو
1 RSD0.00858 EUR
5 RSD0.04292 EUR
10 RSD0.08585 EUR
20 RSD0.17169 EUR
50 RSD0.42924 EUR
100 RSD0.85847 EUR
250 RSD2.14618 EUR
500 RSD4.29237 EUR
1000 RSD8.58473 EUR
2000 RSD17.16946 EUR
5000 RSD42.92365 EUR
10000 RSD85.84730 EUR