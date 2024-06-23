تحويل EUR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

250 يورو إلى دينار صربي

250 eur
29,256 rsd

€1.000 EUR = РСД117.0 RSD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدينار الصربي
1 EUR١١٧٫٠٢٤٠٠ RSD
5 EUR٥٨٥٫١٢٠٠٠ RSD
10 EUR١٬١٧٠٫٢٤٠٠٠ RSD
20 EUR٢٬٣٤٠٫٤٨٠٠٠ RSD
50 EUR٥٬٨٥١٫٢٠٠٠٠ RSD
100 EUR١١٬٧٠٢٫٤٠٠٠٠ RSD
250 EUR٢٩٬٢٥٦٫٠٠٠٠٠ RSD
500 EUR٥٨٬٥١٢٫٠٠٠٠٠ RSD
1000 EUR١١٧٬٠٢٤٫٠٠٠٠٠ RSD
2000 EUR٢٣٤٬٠٤٨٫٠٠٠٠٠ RSD
5000 EUR٥٨٥٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ RSD
10000 EUR١٬١٧٠٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / اليورو
1 RSD٠٫٠٠٨٥٥ EUR
5 RSD٠٫٠٤٢٧٣ EUR
10 RSD٠٫٠٨٥٤٥ EUR
20 RSD٠٫١٧٠٩٠ EUR
50 RSD٠٫٤٢٧٢٦ EUR
100 RSD٠٫٨٥٤٥٢ EUR
250 RSD٢٫١٣٦٣١ EUR
500 RSD٤٫٢٧٢٦٢ EUR
1000 RSD٨٫٥٤٥٢٤ EUR
2000 RSD١٧٫٠٩٠٤٨ EUR
5000 RSD٤٢٫٧٢٦٢٠ EUR
10000 RSD٨٥٫٤٥٢٤٠ EUR