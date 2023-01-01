ريال برازيلي إلى دينار صربي

تحويل BRL إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٢٬٤٣٨٫٦٠ rsd

1.00000 BRL = 22.43860 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدينار الصربي
1 BRL22.43860 RSD
5 BRL112.19300 RSD
10 BRL224.38600 RSD
20 BRL448.77200 RSD
50 BRL1121.93000 RSD
100 BRL2243.86000 RSD
250 BRL5609.65000 RSD
500 BRL11219.30000 RSD
1000 BRL22438.60000 RSD
2000 BRL44877.20000 RSD
5000 BRL112193.00000 RSD
10000 BRL224386.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الريال البرازيلي
1 RSD0.04457 BRL
5 RSD0.22283 BRL
10 RSD0.44566 BRL
20 RSD0.89132 BRL
50 RSD2.22830 BRL
100 RSD4.45660 BRL
250 RSD11.14150 BRL
500 RSD22.28300 BRL
1000 RSD44.56600 BRL
2000 RSD89.13200 BRL
5000 RSD222.83000 BRL
10000 RSD445.66000 BRL