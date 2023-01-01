روبية هندية إلى دينار صربي

تحويل INR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٣٬٢٠٥٫٣٠ rsd

1.00000 INR = 1.32053 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى RSD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الدينار الصربي
1 INR1.32053 RSD
5 INR6.60265 RSD
10 INR13.20530 RSD
20 INR26.41060 RSD
50 INR66.02650 RSD
100 INR132.05300 RSD
250 INR330.13250 RSD
500 INR660.26500 RSD
1000 INR1320.53000 RSD
2000 INR2641.06000 RSD
5000 INR6602.65000 RSD
10000 INR13205.30000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الروبية الهندية
1 RSD0.75727 INR
5 RSD3.78636 INR
10 RSD7.57271 INR
20 RSD15.14542 INR
50 RSD37.86355 INR
100 RSD75.72710 INR
250 RSD189.31775 INR
500 RSD378.63550 INR
1000 RSD757.27100 INR
2000 RSD1514.54200 INR
5000 RSD3786.35500 INR
10000 RSD7572.71000 INR