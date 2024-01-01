تحويل INR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

100 روبية هندية إلى دينار صربي

100 inr
130.89 rsd

₹1.000 INR = РСД1.309 RSD

Mid-market exchange rate at 07:16
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.0690.989
1 EUR1.0711.46513.9330.8461.611299.0541.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الدينار الصربي
1 INR١٫٣٠٨٩٢ RSD
5 INR٦٫٥٤٤٦٠ RSD
10 INR١٣٫٠٨٩٢٠ RSD
20 INR٢٦٫١٧٨٤٠ RSD
50 INR٦٥٫٤٤٦٠٠ RSD
100 INR١٣٠٫٨٩٢٠٠ RSD
250 INR٣٢٧٫٢٣٠٠٠ RSD
300 INR٣٩٢٫٦٧٦٠٠ RSD
500 INR٦٥٤٫٤٦٠٠٠ RSD
600 INR٧٨٥٫٣٥٢٠٠ RSD
1000 INR١٬٣٠٨٫٩٢٠٠٠ RSD
2000 INR٢٬٦١٧٫٨٤٠٠٠ RSD
5000 INR٦٬٥٤٤٫٦٠٠٠٠ RSD
10000 INR١٣٬٠٨٩٫٢٠٠٠٠ RSD
25000 INR٣٢٬٧٢٣٫٠٠٠٠٠ RSD
50000 INR٦٥٬٤٤٦٫٠٠٠٠٠ RSD
100000 INR١٣٠٬٨٩٢٫٠٠٠٠٠ RSD
1000000 INR١٬٣٠٨٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ RSD
1000000000 INR١٬٣٠٨٬٩٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الروبية الهندية
1 RSD٠٫٧٦٣٩٩ INR
5 RSD٣٫٨١٩٩٤ INR
10 RSD٧٫٦٣٩٨٧ INR
20 RSD١٥٫٢٧٩٧٤ INR
50 RSD٣٨٫١٩٩٣٥ INR
100 RSD٧٦٫٣٩٨٧٠ INR
250 RSD١٩٠٫٩٩٦٧٥ INR
500 RSD٣٨١٫٩٩٣٥٠ INR
1000 RSD٧٦٣٫٩٨٧٠٠ INR
2000 RSD١٬٥٢٧٫٩٧٤٠٠ INR
5000 RSD٣٬٨١٩٫٩٣٥٠٠ INR
10000 RSD٧٬٦٣٩٫٨٧٠٠٠ INR