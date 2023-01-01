شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار صربي

تحويل ILS إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
28858.50 rsd

1.00000 ILS = 28.85850 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدينار الصربي
1 ILS28.85850 RSD
5 ILS144.29250 RSD
10 ILS288.58500 RSD
20 ILS577.17000 RSD
50 ILS1442.92500 RSD
100 ILS2885.85000 RSD
250 ILS7214.62500 RSD
500 ILS14429.25000 RSD
1000 ILS28858.50000 RSD
2000 ILS57717.00000 RSD
5000 ILS144292.50000 RSD
10000 ILS288585.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Israeli New Sheqel
1 RSD0.03465 ILS
5 RSD0.17326 ILS
10 RSD0.34652 ILS
20 RSD0.69304 ILS
50 RSD1.73259 ILS
100 RSD3.46519 ILS
250 RSD8.66297 ILS
500 RSD17.32595 ILS
1000 RSD34.65190 ILS
2000 RSD69.30380 ILS
5000 RSD173.25950 ILS
10000 RSD346.51900 ILS