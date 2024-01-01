Yeni İsrail şekelinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → RSD çevirin

1.000 ils
29.956 rsd

1.00000 ILS = 29.95600 RSD

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sırp Dinarı
1 ILS29.95600 RSD
5 ILS149.78000 RSD
10 ILS299.56000 RSD
20 ILS599.12000 RSD
50 ILS1497.80000 RSD
100 ILS2995.60000 RSD
250 ILS7489.00000 RSD
500 ILS14978.00000 RSD
1000 ILS29956.00000 RSD
2000 ILS59912.00000 RSD
5000 ILS149780.00000 RSD
10000 ILS299560.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 RSD0.03338 ILS
5 RSD0.16691 ILS
10 RSD0.33382 ILS
20 RSD0.66765 ILS
50 RSD1.66911 ILS
100 RSD3.33823 ILS
250 RSD8.34557 ILS
500 RSD16.69115 ILS
1000 RSD33.38230 ILS
2000 RSD66.76460 ILS
5000 RSD166.91150 ILS
10000 RSD333.82300 ILS