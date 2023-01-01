bin Yeni İsrail şekelinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → RSD çevirin

1000 ils
29143.30 rsd

1.00000 ILS = 29.14330 RSD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → RSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 RSD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sırp Dinarı
1 ILS29.14330 RSD
5 ILS145.71650 RSD
10 ILS291.43300 RSD
20 ILS582.86600 RSD
50 ILS1457.16500 RSD
100 ILS2914.33000 RSD
250 ILS7285.82500 RSD
500 ILS14571.65000 RSD
1000 ILS29143.30000 RSD
2000 ILS58286.60000 RSD
5000 ILS145716.50000 RSD
10000 ILS291433.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 RSD0.03431 ILS
5 RSD0.17157 ILS
10 RSD0.34313 ILS
20 RSD0.68626 ILS
50 RSD1.71566 ILS
100 RSD3.43132 ILS
250 RSD8.57830 ILS
500 RSD17.15660 ILS
1000 RSD34.31320 ILS
2000 RSD68.62640 ILS
5000 RSD171.56600 ILS
10000 RSD343.13200 ILS