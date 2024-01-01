Norveç kronundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile NOK → RSD çevirin

1.000 nok
10.336,80 rsd

1.00000 NOK = 10.33680 RSD

15:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9283583.01850.7942510.44331330.524.03176.92043
1 EUR1.07715189.42340.85554511.24931433.174.342757.45455
1 INR0.01204550.011182810.009567140.12579516.02680.04856390.0833601
1 GBP1.259051.16885104.524113.14871675.195.0768.71322

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sırp Dinarı
1 NOK10.33680 RSD
5 NOK51.68400 RSD
10 NOK103.36800 RSD
20 NOK206.73600 RSD
50 NOK516.84000 RSD
100 NOK1033.68000 RSD
250 NOK2584.20000 RSD
500 NOK5168.40000 RSD
1000 NOK10336.80000 RSD
2000 NOK20673.60000 RSD
5000 NOK51684.00000 RSD
10000 NOK103368.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Norveç Kronu
1 RSD0.09674 NOK
5 RSD0.48371 NOK
10 RSD0.96742 NOK
20 RSD1.93484 NOK
50 RSD4.83709 NOK
100 RSD9.67418 NOK
250 RSD24.18545 NOK
500 RSD48.37090 NOK
1000 RSD96.74180 NOK
2000 RSD193.48360 NOK
5000 RSD483.70900 NOK
10000 RSD967.41800 NOK