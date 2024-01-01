20 Sırp dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile RSD → NOK çevirin

20 rsd
2,02 nok

1,000РСД RSD = 0,1011kr NOK

01:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10230,1023
Düşük0,09730,0965
Ortalama0,10030,0989
Değişim3.91%1.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → NOK istatistikleri

RSD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1023, en düşük 0,0973 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1003 oldu. RSD → NOK kurundaki değişiklik 3.91 değerindeydi.

RSD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1023, en düşük 0,0965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0989 oldu. RSD → NOK kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9170,78618,2871,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4130,84819,7341,4971,44390,377
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,427
1 GBP1,2721,17924,065123,2641,7651,701106,545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Norveç Kronu
1 RSD0,10108 NOK
5 RSD0,50539 NOK
10 RSD1,01077 NOK
20 RSD2,02154 NOK
50 RSD5,05385 NOK
100 RSD10,10770 NOK
250 RSD25,26925 NOK
500 RSD50,53850 NOK
1000 RSD101,07700 NOK
2000 RSD202,15400 NOK
5000 RSD505,38500 NOK
10000 RSD1.010,77000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sırp Dinarı
1 NOK9,89346 RSD
5 NOK49,46730 RSD
10 NOK98,93460 RSD
20 NOK197,86920 RSD
50 NOK494,67300 RSD
100 NOK989,34600 RSD
250 NOK2.473,36500 RSD
500 NOK4.946,73000 RSD
1000 NOK9.893,46000 RSD
2000 NOK19.786,92000 RSD
5000 NOK49.467,30000 RSD
10000 NOK98.934,60000 RSD