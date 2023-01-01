2000 Norveç kronundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile NOK → RSD çevirin

2.000 nok
20.752 rsd

1.00000 NOK = 10.37600 RSD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NOK → RSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 RSD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sırp Dinarı
1 NOK10.37600 RSD
5 NOK51.88000 RSD
10 NOK103.76000 RSD
20 NOK207.52000 RSD
50 NOK518.80000 RSD
100 NOK1037.60000 RSD
250 NOK2594.00000 RSD
500 NOK5188.00000 RSD
1000 NOK10376.00000 RSD
2000 NOK20752.00000 RSD
5000 NOK51880.00000 RSD
10000 NOK103760.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Norveç Kronu
1 RSD0.09638 NOK
5 RSD0.48188 NOK
10 RSD0.96376 NOK
20 RSD1.92752 NOK
50 RSD4.81881 NOK
100 RSD9.63761 NOK
250 RSD24.09403 NOK
500 RSD48.18805 NOK
1000 RSD96.37610 NOK
2000 RSD192.75220 NOK
5000 RSD481.88050 NOK
10000 RSD963.76100 NOK