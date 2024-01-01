Çek Cumhuriyeti korunasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile CZK → RSD çevirin

10.000 czk
46.242,60 rsd

1,000 CZK = 4,624 RSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0640,8551.468,64,28788,96934,4320,973
1 USD0,9410,8031.380,134,02983,60932,3580,914
1 GBP1,171,24511.718,265,015104,09440,2861,138
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,0610,0230,001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Sırp Dinarı
1 CZK4,62426 RSD
5 CZK23,12130 RSD
10 CZK46,24260 RSD
20 CZK92,48520 RSD
50 CZK231,21300 RSD
100 CZK462,42600 RSD
250 CZK1.156,06500 RSD
500 CZK2.312,13000 RSD
1000 CZK4.624,26000 RSD
2000 CZK9.248,52000 RSD
5000 CZK23.121,30000 RSD
10000 CZK46.242,60000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 RSD0,21625 CZK
5 RSD1,08126 CZK
10 RSD2,16251 CZK
20 RSD4,32502 CZK
50 RSD10,81255 CZK
100 RSD21,62510 CZK
250 RSD54,06275 CZK
500 RSD108,12550 CZK
1000 RSD216,25100 CZK
2000 RSD432,50200 CZK
5000 RSD1.081,25500 CZK
10000 RSD2.162,51000 CZK