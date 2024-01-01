Чешские кроны в сербские динары

Сконвертируйте CZK в RSD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = РСД4,629 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к RSD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 CZK в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,64394,6797
Низкий4,61324,6117
В среднем4,62744,6465
Изменение0.23%-0.09%
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Соотношение 1 CZK к RSD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к RSD составил 4,6439, а минимальный — 4,6132. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6274. Изменение курса CZK к RSD в процентном соотношении составило 0.23.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к RSD составил 4,6797, а минимальный — 4,6117. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6465. Изменение курса CZK к RSD в процентном соотношении составило -0.09.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Сербский динар
1 CZK4,62894 RSD
5 CZK23,14470 RSD
10 CZK46,28940 RSD
20 CZK92,57880 RSD
50 CZK231,44700 RSD
100 CZK462,89400 RSD
250 CZK1 157,23500 RSD
500 CZK2 314,47000 RSD
1000 CZK4 628,94000 RSD
2000 CZK9 257,88000 RSD
5000 CZK23 144,70000 RSD
10000 CZK46 289,40000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Чешская крона
1 RSD0,21603 CZK
5 RSD1,08016 CZK
10 RSD2,16032 CZK
20 RSD4,32064 CZK
50 RSD10,80160 CZK
100 RSD21,60320 CZK
250 RSD54,00800 CZK
500 RSD108,01600 CZK
1000 RSD216,03200 CZK
2000 RSD432,06400 CZK
5000 RSD1 080,16000 CZK
10000 RSD2 160,32000 CZK