История обменного курса чешская крона–сербские динары

Обменный курс чешские кроны/сербские динары сейчас составляет 4,629, отражая изменение в размере -0.192% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.212% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/сербские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4,650, и минимумом, равным 4,600, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.605%.