Австралийские доллары в сербские динары

Сконвертируйте AUD в RSD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = РСД71,80 RSD

Среднерыночный курс в 19:48
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График изменения обменного курса AUD к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 AUD в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий72,449572,9121
Низкий70,711870,1083
В среднем71,675771,4562
Изменение-0.06%1.94%
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Соотношение 1 AUD к RSD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к RSD составил 72,4495, а минимальный — 70,7118. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 71,6757. Изменение курса AUD к RSD в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к RSD составил 72,9121, а минимальный — 70,1083. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 71,4562. Изменение курса AUD к RSD в процентном соотношении составило 1.94.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,40,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9471,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Сербский динар
1 AUD71,80450 RSD
5 AUD359,02250 RSD
10 AUD718,04500 RSD
20 AUD1 436,09000 RSD
50 AUD3 590,22500 RSD
100 AUD7 180,45000 RSD
250 AUD17 951,12500 RSD
500 AUD35 902,25000 RSD
1000 AUD71 804,50000 RSD
2000 AUD143 609,00000 RSD
5000 AUD359 022,50000 RSD
10000 AUD718 045,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Австралийский доллар
1 RSD0,01393 AUD
5 RSD0,06963 AUD
10 RSD0,13927 AUD
20 RSD0,27853 AUD
50 RSD0,69634 AUD
100 RSD1,39267 AUD
250 RSD3,48168 AUD
500 RSD6,96335 AUD
1000 RSD13,92670 AUD
2000 RSD27,85340 AUD
5000 RSD69,63350 AUD
10000 RSD139,26700 AUD