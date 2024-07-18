Евро в сербские динары

Сконвертируйте EUR в RSD по реальному обменному курсу

1 000 eur
117 039 rsd

€1,000 EUR = РСД117,0 RSD

Среднерыночный курс в 14:45
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1 EUR в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий117,2870117,3250
Низкий116,9790116,8220
В среднем117,0677117,1004
Изменить0.01%-0.11%
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Соотношение 1 EUR к RSD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к RSD составил 117,2870, а минимальный — 116,9790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 117,0677. Изменение курса EUR к RSD в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к RSD составил 117,3250, а минимальный — 116,8220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 117,1004. Изменение курса EUR к RSD в процентном соотношении составило -0.11.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,484156,523,928
1 GBP1,29811,1481,778108,5821,927203,2335,101
1 CHF1,1310,87111,54994,6031,679177,0694,444
1 CAD0,730,5620,645161,0641,084114,2942,868

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Как произвести расчет конвертации из евро в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Сербский динар
1 EUR117,03900 RSD
5 EUR585,19500 RSD
10 EUR1 170,39000 RSD
20 EUR2 340,78000 RSD
50 EUR5 851,95000 RSD
100 EUR11 703,90000 RSD
250 EUR29 259,75000 RSD
500 EUR58 519,50000 RSD
1000 EUR117 039,00000 RSD
2000 EUR234 078,00000 RSD
5000 EUR585 195,00000 RSD
10000 EUR1 170 390,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Евро
1 RSD0,00854 EUR
5 RSD0,04272 EUR
10 RSD0,08544 EUR
20 RSD0,17088 EUR
50 RSD0,42721 EUR
100 RSD0,85442 EUR
250 RSD2,13605 EUR
500 RSD4,27209 EUR
1000 RSD8,54418 EUR
2000 RSD17,08836 EUR
5000 RSD42,72090 EUR
10000 RSD85,44180 EUR