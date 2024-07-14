История обменного курса евро–сербские динары

Обменный курс евро/сербские динары сейчас составляет 117,039, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.021% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/сербские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 117,278, и минимумом, равным 116,974, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.178% уменьшение стоимости.