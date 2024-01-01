Датские кроны в сербские динары

Сконвертируйте DKK в RSD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = РСД15,69 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к RSD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

RSD
1 DKK в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,747615,7476
Низкий15,665215,6652
В среднем15,689915,6898
Изменение0.00%0.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к RSD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к RSD составил 15,7476, а минимальный — 15,6652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,6899. Изменение курса DKK к RSD в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к RSD составил 15,7476, а минимальный — 15,6652. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,6898. Изменение курса DKK к RSD в процентном соотношении составило 0.10.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к RSD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Сербский динар
1 DKK15,68730 RSD
5 DKK78,43650 RSD
10 DKK156,87300 RSD
20 DKK313,74600 RSD
50 DKK784,36500 RSD
100 DKK1 568,73000 RSD
250 DKK3 921,82500 RSD
500 DKK7 843,65000 RSD
1000 DKK15 687,30000 RSD
2000 DKK31 374,60000 RSD
5000 DKK78 436,50000 RSD
10000 DKK156 873,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Датская крона
1 RSD0,06375 DKK
5 RSD0,31873 DKK
10 RSD0,63746 DKK
20 RSD1,27492 DKK
50 RSD3,18729 DKK
100 RSD6,37459 DKK
250 RSD15,93647 DKK
500 RSD31,87295 DKK
1000 RSD63,74590 DKK
2000 RSD127,49180 DKK
5000 RSD318,72950 DKK
10000 RSD637,45900 DKK