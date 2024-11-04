История обменного курса датская крона–сербские динары

Обменный курс датские кроны/сербские динары сейчас составляет 15,687, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/сербские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 15,787, и минимумом, равным 15,678, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.600%.