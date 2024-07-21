丹麥克朗兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為15.687，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.003%。

在過去一星期，丹麥克朗兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見15.711，並在25-07-2024低見15.681。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.104%。