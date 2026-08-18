سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 15.7005 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.046% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 15.719 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 15.688 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.136%.