История обменного курса австралийский доллар–сербские динары

Обменный курс австралийских доллара/сербские динары сейчас составляет 71,806, отражая изменение в размере -0.604% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.380% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/сербские динары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 72,337, и минимумом, равным 70,749, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.724%.