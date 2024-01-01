澳元兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，澳元兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為70.604，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.801%。

在過去一星期，澳元兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見72.051，並在25-07-2024低見70.363。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.284%。