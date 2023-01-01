دولار أسترالي إلى دينار صربي

تحويل AUD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٧٠٬٣١٨٫٦٠ rsd

1.00000 AUD = 70.31860 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AUD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدينار الصربي
1 AUD70.31860 RSD
5 AUD351.59300 RSD
10 AUD703.18600 RSD
20 AUD1406.37200 RSD
50 AUD3515.93000 RSD
100 AUD7031.86000 RSD
250 AUD17579.65000 RSD
500 AUD35159.30000 RSD
1000 AUD70318.60000 RSD
2000 AUD140637.20000 RSD
5000 AUD351593.00000 RSD
10000 AUD703186.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / دولار أسترالي
1 RSD0.01422 AUD
5 RSD0.07111 AUD
10 RSD0.14221 AUD
20 RSD0.28442 AUD
50 RSD0.71105 AUD
100 RSD1.42210 AUD
250 RSD3.55525 AUD
500 RSD7.11050 AUD
1000 RSD14.22100 AUD
2000 RSD28.44200 AUD
5000 RSD71.10500 AUD
10000 RSD142.21000 AUD