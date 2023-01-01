فورنت مجري إلى دينار صربي

تحويل HUF إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٬٠٢٨٫٦٨ rsd

1.00000 HUF = 0.30287 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الدينار الصربي
2000 HUF605.73600 RSD
5000 HUF1514.34000 RSD
10000 HUF3028.68000 RSD
15000 HUF4543.02000 RSD
20000 HUF6057.36000 RSD
30000 HUF9086.04000 RSD
40000 HUF12114.72000 RSD
50000 HUF15143.40000 RSD
60000 HUF18172.08000 RSD
100000 HUF30286.80000 RSD
150000 HUF45430.20000 RSD
200000 HUF60573.60000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Hungarian Forint
1 RSD3.30177 HUF
5 RSD16.50885 HUF
10 RSD33.01770 HUF
20 RSD66.03540 HUF
50 RSD165.08850 HUF
100 RSD330.17700 HUF
250 RSD825.44250 HUF
500 RSD1650.88500 HUF
1000 RSD3301.77000 HUF
2000 RSD6603.54000 HUF
5000 RSD16508.85000 HUF
10000 RSD33017.70000 HUF