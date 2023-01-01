كرونة نروجية إلى دينار صربي

تحويل NOK إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٠٬٢١٢ rsd

1.00000 NOK = 10.21200 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:16 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NOK إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.065788.32471.43631.663080.964518.3585
1GBP1.1530711.22875101.8381.656051.917521.1121421.1673
1USD0.938350.813835182.87951.347751.560550.90517.2267
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626160.01882910.01091950.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / الدينار الصربي
1 NOK10.21200 RSD
5 NOK51.06000 RSD
10 NOK102.12000 RSD
20 NOK204.24000 RSD
50 NOK510.60000 RSD
100 NOK1021.20000 RSD
250 NOK2553.00000 RSD
500 NOK5106.00000 RSD
1000 NOK10212.00000 RSD
2000 NOK20424.00000 RSD
5000 NOK51060.00000 RSD
10000 NOK102120.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / كروني نرويجي
1 RSD0.09792 NOK
5 RSD0.48962 NOK
10 RSD0.97924 NOK
20 RSD1.95848 NOK
50 RSD4.89619 NOK
100 RSD9.79238 NOK
250 RSD24.48095 NOK
500 RSD48.96190 NOK
1000 RSD97.92380 NOK
2000 RSD195.84760 NOK
5000 RSD489.61900 NOK
10000 RSD979.23800 NOK