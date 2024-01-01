Singapur dolarından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → RSD çevirin

1.000 sgd
80.856,90 rsd

1.00000 SGD = 80.85690 RSD

20:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533270.79374583.00327.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009807420.00005077110.005309210.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651410.85490589.39867.747875.15045
1 AUD0.652210196.40.60554310.51768154.13474.691673.11882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Sırp Dinarı
1 SGD80.85690 RSD
5 SGD404.28450 RSD
10 SGD808.56900 RSD
20 SGD1617.13800 RSD
50 SGD4042.84500 RSD
100 SGD8085.69000 RSD
250 SGD20214.22500 RSD
500 SGD40428.45000 RSD
1000 SGD80856.90000 RSD
2000 SGD161713.80000 RSD
5000 SGD404284.50000 RSD
10000 SGD808569.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Singapur Doları
1 RSD0.01237 SGD
5 RSD0.06184 SGD
10 RSD0.12368 SGD
20 RSD0.24735 SGD
50 RSD0.61838 SGD
100 RSD1.23675 SGD
250 RSD3.09187 SGD
500 RSD6.18375 SGD
1000 RSD12.36750 SGD
2000 RSD24.73500 SGD
5000 RSD61.83750 SGD
10000 RSD123.67500 SGD