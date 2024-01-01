bin Sırp dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → SGD çevirin

1.000 rsd
12,33 sgd

1,000РСД RSD = 0,01233S$ SGD

01:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01250,0125
Düşük0,01230,0123
Ortalama0,01250,0125
Değişim-1.14%-0.60%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → SGD istatistikleri

RSD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0125, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0125 oldu. RSD → SGD kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

RSD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0125, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0125 oldu. RSD → SGD kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9030,78618,2861,3871,33783,753
1 EUR1,079120,3950,84819,731,4971,44390,366
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,431
1 GBP1,2721,17924,04123,2551,7641,701106,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Singapur Doları
1 RSD0,01233 SGD
5 RSD0,06165 SGD
10 RSD0,12329 SGD
20 RSD0,24659 SGD
50 RSD0,61647 SGD
100 RSD1,23294 SGD
250 RSD3,08235 SGD
500 RSD6,16470 SGD
1000 RSD12,32940 SGD
2000 RSD24,65880 SGD
5000 RSD61,64700 SGD
10000 RSD123,29400 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Sırp Dinarı
1 SGD81,10670 RSD
5 SGD405,53350 RSD
10 SGD811,06700 RSD
20 SGD1.622,13400 RSD
50 SGD4.055,33500 RSD
100 SGD8.110,67000 RSD
250 SGD20.276,67500 RSD
500 SGD40.553,35000 RSD
1000 SGD81.106,70000 RSD
2000 SGD162.213,40000 RSD
5000 SGD405.533,50000 RSD
10000 SGD811.067,00000 RSD