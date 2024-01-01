Sırp dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → USD çevirin

1.000 rsd
9,19 usd

1.00000 RSD = 0.00919 USD

19:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9287517.04620.79412318.96851.34811.3460583.0027
1 EUR1.0767118.35360.8550420.42341.45151.4492989.369
1 MXN0.05866410.054485110.04658651.112770.07908510.07896484.86928
1 GBP1.259251.1695421.4654123.88611.697591.69501104.521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / ABD Doları
1 RSD0.00919 USD
5 RSD0.04595 USD
10 RSD0.09190 USD
20 RSD0.18379 USD
50 RSD0.45948 USD
100 RSD0.91897 USD
250 RSD2.29742 USD
500 RSD4.59484 USD
1000 RSD9.18968 USD
2000 RSD18.37936 USD
5000 RSD45.94840 USD
10000 RSD91.89680 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Sırp Dinarı
1 USD108.81800 RSD
5 USD544.09000 RSD
10 USD1088.18000 RSD
20 USD2176.36000 RSD
50 USD5440.90000 RSD
100 USD10881.80000 RSD
250 USD27204.50000 RSD
500 USD54409.00000 RSD
1000 USD108818.00000 RSD
2000 USD217636.00000 RSD
5000 USD544090.00000 RSD
10000 USD1088180.00000 RSD