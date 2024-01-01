2.000 Sırp dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → USD çevirin

2.000 rsd
18,45 usd

1,000РСД RSD = 0,009223$ USD

01:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00930,0093
Düşük0,00920,0091
Ortalama0,00930,0092
Değişim0.07%0.33%
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1 RSD → USD istatistikleri

RSD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0093 oldu. RSD → USD kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

RSD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0091 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0092 oldu. RSD → USD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8850,78618,281,3861,33783,749
1 EUR1,079120,3820,84819,731,4961,44390,391
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,435
1 GBP1,2731,17924,033123,2641,7641,702106,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / ABD Doları
1 RSD0,00922 USD
5 RSD0,04611 USD
10 RSD0,09223 USD
20 RSD0,18445 USD
50 RSD0,46113 USD
100 RSD0,92226 USD
250 RSD2,30566 USD
500 RSD4,61131 USD
1000 RSD9,22262 USD
2000 RSD18,44524 USD
5000 RSD46,11310 USD
10000 RSD92,22620 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Sırp Dinarı
1 USD108,42900 RSD
5 USD542,14500 RSD
10 USD1.084,29000 RSD
20 USD2.168,58000 RSD
50 USD5.421,45000 RSD
100 USD10.842,90000 RSD
250 USD27.107,25000 RSD
500 USD54.214,50000 RSD
1000 USD108.429,00000 RSD
2000 USD216.858,00000 RSD
5000 USD542.145,00000 RSD
10000 USD1.084.290,00000 RSD