1 Sırp dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RSD → ILS çevirin

1 rsd
0,04 ils

1,000РСД RSD = 0,03507₪ ILS

00:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03510,0351
Düşük0,03350,0335
Ortalama0,03400,0342
Değişim1.38%3.03%
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1 RSD → ILS istatistikleri

RSD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0351, en düşük 0,0335 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0340 oldu. RSD → ILS kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

RSD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0351, en düşük 0,0335 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0342 oldu. RSD → ILS kurundaki değişiklik 3.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9460,78618,3081,3881,33783,733
1 EUR1,079120,4440,84819,7551,4981,44290,352
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2731,17924,11123,2971,7661,701106,554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → ZAR

RSD → CAD

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Çevrim kurları Sırp Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 RSD0,03507 ILS
5 RSD0,17535 ILS
10 RSD0,35071 ILS
20 RSD0,70142 ILS
50 RSD1,75355 ILS
100 RSD3,50710 ILS
250 RSD8,76775 ILS
500 RSD17,53550 ILS
1000 RSD35,07100 ILS
2000 RSD70,14200 ILS
5000 RSD175,35500 ILS
10000 RSD350,71000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sırp Dinarı
1 ILS28,51360 RSD
5 ILS142,56800 RSD
10 ILS285,13600 RSD
20 ILS570,27200 RSD
50 ILS1.425,68000 RSD
100 ILS2.851,36000 RSD
250 ILS7.128,40000 RSD
500 ILS14.256,80000 RSD
1000 ILS28.513,60000 RSD
2000 ILS57.027,20000 RSD
5000 ILS142.568,00000 RSD
10000 ILS285.136,00000 RSD