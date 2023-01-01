ألف ريال برازيلي إلى دينار صربي

تحويل BRL إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢١٬٩٧٧٫٤٠ rsd

1.00000 BRL = 21.97740 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.0785589.15511.465481.666490.953718.3871
1GBP1.1683611.26025104.1751.712361.947231.1142721.4847
1USD0.927150.793493182.6621.358751.545120.884217.048
1INR0.01121640.009599250.012097510.01643740.0186920.01069660.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدينار الصربي
1 BRL21.97740 RSD
5 BRL109.88700 RSD
10 BRL219.77400 RSD
20 BRL439.54800 RSD
50 BRL1098.87000 RSD
100 BRL2197.74000 RSD
250 BRL5494.35000 RSD
500 BRL10988.70000 RSD
1000 BRL21977.40000 RSD
2000 BRL43954.80000 RSD
5000 BRL109887.00000 RSD
10000 BRL219774.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الريال البرازيلي
1 RSD0.04550 BRL
5 RSD0.22751 BRL
10 RSD0.45501 BRL
20 RSD0.91002 BRL
50 RSD2.27506 BRL
100 RSD4.55012 BRL
250 RSD11.37530 BRL
500 RSD22.75060 BRL
1000 RSD45.50120 BRL
2000 RSD91.00240 BRL
5000 RSD227.50600 BRL
10000 RSD455.01200 BRL