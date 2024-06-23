تحويل USD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 دولار أمريكي إلى دينار صربي

2,000 usd
218,908 rsd

$1.000 USD = РСД109.5 RSD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8160.982116.59410.6830.5785.30113.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الدينار الصربي
1 USD١٠٩٫٤٥٤٠٠ RSD
5 USD٥٤٧٫٢٧٠٠٠ RSD
10 USD١٬٠٩٤٫٥٤٠٠٠ RSD
20 USD٢٬١٨٩٫٠٨٠٠٠ RSD
50 USD٥٬٤٧٢٫٧٠٠٠٠ RSD
100 USD١٠٬٩٤٥٫٤٠٠٠٠ RSD
250 USD٢٧٬٣٦٣٫٥٠٠٠٠ RSD
500 USD٥٤٬٧٢٧٫٠٠٠٠٠ RSD
1000 USD١٠٩٬٤٥٤٫٠٠٠٠٠ RSD
2000 USD٢١٨٬٩٠٨٫٠٠٠٠٠ RSD
5000 USD٥٤٧٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ RSD
10000 USD١٬٠٩٤٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / دولار أمريكي
1 RSD٠٫٠٠٩١٤ USD
5 RSD٠٫٠٤٥٦٨ USD
10 RSD٠٫٠٩١٣٦ USD
20 RSD٠٫١٨٢٧٣ USD
50 RSD٠٫٤٥٦٨١ USD
100 RSD٠٫٩١٣٦٣ USD
250 RSD٢٫٢٨٤٠٧ USD
500 RSD٤٫٥٦٨١٤ USD
1000 RSD٩٫١٣٦٢٧ USD
2000 RSD١٨٫٢٧٢٥٤ USD
5000 RSD٤٥٫٦٨١٣٥ USD
10000 RSD٩١٫٣٦٢٧٠ USD