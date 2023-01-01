الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل CZK إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٬٠٢١٫٣٩ bob

1.00000 CZK = 0.30214 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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CZK إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bolivian Boliviano
1 CZK0.30214 BOB
5 CZK1.51069 BOB
10 CZK3.02139 BOB
20 CZK6.04278 BOB
50 CZK15.10695 BOB
100 CZK30.21390 BOB
250 CZK75.53475 BOB
500 CZK151.06950 BOB
1000 CZK302.13900 BOB
2000 CZK604.27800 BOB
5000 CZK1510.69500 BOB
10000 CZK3021.39000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BOB3.30973 CZK
5 BOB16.54865 CZK
10 BOB33.09730 CZK
20 BOB66.19460 CZK
50 BOB165.48650 CZK
100 BOB330.97300 CZK
250 BOB827.43250 CZK
500 BOB1654.86500 CZK
1000 BOB3309.73000 CZK
2000 BOB6619.46000 CZK
5000 BOB16548.65000 CZK
10000 BOB33097.30000 CZK