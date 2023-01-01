شيكل إسرائيلي جديد إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل ILS إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٨١٥٫٧٧ bob

1.00000 ILS = 1.81577 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bolivian Boliviano
1 ILS1.81577 BOB
5 ILS9.07885 BOB
10 ILS18.15770 BOB
20 ILS36.31540 BOB
50 ILS90.78850 BOB
100 ILS181.57700 BOB
250 ILS453.94250 BOB
500 ILS907.88500 BOB
1000 ILS1815.77000 BOB
2000 ILS3631.54000 BOB
5000 ILS9078.85000 BOB
10000 ILS18157.70000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Israeli New Sheqel
1 BOB0.55073 ILS
5 BOB2.75365 ILS
10 BOB5.50729 ILS
20 BOB11.01458 ILS
50 BOB27.53645 ILS
100 BOB55.07290 ILS
250 BOB137.68225 ILS
500 BOB275.36450 ILS
1000 BOB550.72900 ILS
2000 BOB1101.45800 ILS
5000 BOB2753.64500 ILS
10000 BOB5507.29000 ILS