دولار أسترالي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل AUD إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
4464.41 bob

1.00000 AUD = 4.46441 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AUD إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BOB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bolivian Boliviano
1 AUD4.46441 BOB
5 AUD22.32205 BOB
10 AUD44.64410 BOB
20 AUD89.28820 BOB
50 AUD223.22050 BOB
100 AUD446.44100 BOB
250 AUD1116.10250 BOB
500 AUD2232.20500 BOB
1000 AUD4464.41000 BOB
2000 AUD8928.82000 BOB
5000 AUD22322.05000 BOB
10000 AUD44644.10000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار أسترالي
1 BOB0.22399 AUD
5 BOB1.11997 AUD
10 BOB2.23994 AUD
20 BOB4.47988 AUD
50 BOB11.19970 AUD
100 BOB22.39940 AUD
250 BOB55.99850 AUD
500 BOB111.99700 AUD
1000 BOB223.99400 AUD
2000 BOB447.98800 AUD
5000 BOB1119.97000 AUD
10000 BOB2239.94000 AUD