يورو إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل EUR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٧٬٣٧٩٫١٩ bob

1.00000 EUR = 7.37919 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Bolivian Boliviano
1 EUR7.37919 BOB
5 EUR36.89595 BOB
10 EUR73.79190 BOB
20 EUR147.58380 BOB
50 EUR368.95950 BOB
100 EUR737.91900 BOB
250 EUR1844.79750 BOB
500 EUR3689.59500 BOB
1000 EUR7379.19000 BOB
2000 EUR14758.38000 BOB
5000 EUR36895.95000 BOB
10000 EUR73791.90000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / اليورو
1 BOB0.13552 EUR
5 BOB0.67758 EUR
10 BOB1.35516 EUR
20 BOB2.71032 EUR
50 BOB6.77580 EUR
100 BOB13.55160 EUR
250 BOB33.87900 EUR
500 BOB67.75800 EUR
1000 BOB135.51600 EUR
2000 BOB271.03200 EUR
5000 BOB677.58000 EUR
10000 BOB1355.16000 EUR