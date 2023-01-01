100 بوليفيانو بوليفي إلى يورو

تحويل BOB إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bob
١٣٫٤٠ eur

1.00000 BOB = 0.13400 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:12 UTC
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BOB إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8561.0776589.11861.465281.670650.954418.3993
1GBP1.1682211.2589104.1081.711731.951631.1149521.4938
1USD0.927950.794344182.69721.35971.550270.8856517.0735
1INR0.0112210.009605460.012092310.01644190.01874630.01070960.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / اليورو
1 BOB0.13400 EUR
5 BOB0.67000 EUR
10 BOB1.33999 EUR
20 BOB2.67998 EUR
50 BOB6.69995 EUR
100 BOB13.39990 EUR
250 BOB33.49975 EUR
500 BOB66.99950 EUR
1000 BOB133.99900 EUR
2000 BOB267.99800 EUR
5000 BOB669.99500 EUR
10000 BOB1339.99000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bolivian Boliviano
1 EUR7.46273 BOB
5 EUR37.31365 BOB
10 EUR74.62730 BOB
20 EUR149.25460 BOB
50 EUR373.13650 BOB
100 EUR746.27300 BOB
250 EUR1865.68250 BOB
500 EUR3731.36500 BOB
1000 EUR7462.73000 BOB
2000 EUR14925.46000 BOB
5000 EUR37313.65000 BOB
10000 EUR74627.30000 BOB