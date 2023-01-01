بيزو تشيلي إلى ين ياباني

تحويل CLP إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٦٨ jpy

1.00000 CLP = 0.16792 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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CLP إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / ين ياباني
1 CLP0.16792 JPY
5 CLP0.83962 JPY
10 CLP1.67923 JPY
20 CLP3.35846 JPY
50 CLP8.39615 JPY
100 CLP16.79230 JPY
250 CLP41.98075 JPY
500 CLP83.96150 JPY
1000 CLP167.92300 JPY
2000 CLP335.84600 JPY
5000 CLP839.61500 JPY
10000 CLP1679.23000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Chilean Peso
100 JPY595.51000 CLP
1000 JPY5955.10000 CLP
1500 JPY8932.65000 CLP
2000 JPY11910.20000 CLP
3000 JPY17865.30000 CLP
5000 JPY29775.50000 CLP
5400 JPY32157.54000 CLP
10000 JPY59551.00000 CLP
15000 JPY89326.50000 CLP
20000 JPY119102.00000 CLP
25000 JPY148877.50000 CLP
30000 JPY178653.00000 CLP