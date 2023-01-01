بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل CLP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
0.92 gbp

1.00000 CLP = 0.00092 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:44 UTC
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CLP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه استرليني
1 CLP0.00092 GBP
5 CLP0.00460 GBP
10 CLP0.00921 GBP
20 CLP0.01841 GBP
50 CLP0.04603 GBP
100 CLP0.09206 GBP
250 CLP0.23015 GBP
500 CLP0.46030 GBP
1000 CLP0.92059 GBP
2000 CLP1.84119 GBP
5000 CLP4.60297 GBP
10000 CLP9.20594 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chilean Peso
1 GBP1086.26000 CLP
5 GBP5431.30000 CLP
10 GBP10862.60000 CLP
20 GBP21725.20000 CLP
50 GBP54313.00000 CLP
100 GBP108626.00000 CLP
250 GBP271565.00000 CLP
500 GBP543130.00000 CLP
1000 GBP1086260.00000 CLP
2000 GBP2172520.00000 CLP
5000 GBP5431300.00000 CLP
10000 GBP10862600.00000 CLP