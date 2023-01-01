بيزو تشيلي إلى دولار كندي

تحويل CLP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫٥٣ cad

1.00000 CLP = 0.00153 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار كندي
1 CLP0.00153 CAD
5 CLP0.00764 CAD
10 CLP0.01528 CAD
20 CLP0.03056 CAD
50 CLP0.07639 CAD
100 CLP0.15279 CAD
250 CLP0.38197 CAD
500 CLP0.76394 CAD
1000 CLP1.52788 CAD
2000 CLP3.05576 CAD
5000 CLP7.63940 CAD
10000 CLP15.27880 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Chilean Peso
1 CAD654.50300 CLP
5 CAD3272.51500 CLP
10 CAD6545.03000 CLP
20 CAD13090.06000 CLP
50 CAD32725.15000 CLP
100 CAD65450.30000 CLP
250 CAD163625.75000 CLP
500 CAD327251.50000 CLP
1000 CAD654503.00000 CLP
2000 CAD1309006.00000 CLP
5000 CAD3272515.00000 CLP
10000 CAD6545030.00000 CLP