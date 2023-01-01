بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي

تحويل CLP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫٧٧ aud

1.00000 CLP = 0.00177 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أسترالي
1 CLP0.00177 AUD
5 CLP0.00883 AUD
10 CLP0.01766 AUD
20 CLP0.03531 AUD
50 CLP0.08828 AUD
100 CLP0.17655 AUD
250 CLP0.44138 AUD
500 CLP0.88276 AUD
1000 CLP1.76552 AUD
2000 CLP3.53104 AUD
5000 CLP8.82760 AUD
10000 CLP17.65520 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Chilean Peso
1 AUD566.40400 CLP
5 AUD2832.02000 CLP
10 AUD5664.04000 CLP
20 AUD11328.08000 CLP
50 AUD28320.20000 CLP
100 AUD56640.40000 CLP
250 AUD141601.00000 CLP
500 AUD283202.00000 CLP
1000 AUD566404.00000 CLP
2000 AUD1132808.00000 CLP
5000 AUD2832020.00000 CLP
10000 AUD5664040.00000 CLP