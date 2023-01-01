20 بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي

تحويل CLP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
0.04 aud

1.00000 CLP = 0.00182 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:7 UTC
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CLP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080189.32711.468561.671720.955218.487
1GBP1.1694511.2632104.471.717511.955121.1170621.6209
1USD0.925850.79164182.70261.359651.547750.884417.116
1INR0.01119480.009572130.012091510.01644020.01871460.01069370.206958

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أسترالي
1 CLP0.00182 AUD
5 CLP0.00909 AUD
10 CLP0.01818 AUD
20 CLP0.03636 AUD
50 CLP0.09090 AUD
100 CLP0.18181 AUD
250 CLP0.45452 AUD
500 CLP0.90904 AUD
1000 CLP1.81808 AUD
2000 CLP3.63616 AUD
5000 CLP9.09040 AUD
10000 CLP18.18080 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Chilean Peso
1 AUD550.03100 CLP
5 AUD2750.15500 CLP
10 AUD5500.31000 CLP
20 AUD11000.62000 CLP
50 AUD27501.55000 CLP
100 AUD55003.10000 CLP
250 AUD137507.75000 CLP
500 AUD275015.50000 CLP
1000 AUD550031.00000 CLP
2000 AUD1100062.00000 CLP
5000 AUD2750155.00000 CLP
10000 AUD5500310.00000 CLP