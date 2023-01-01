بيزو تشيلي إلى يورو

تحويل CLP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.06 eur

1.00000 CLP = 0.00106 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:44 UTC
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CLP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / اليورو
1 CLP0.00106 EUR
5 CLP0.00532 EUR
10 CLP0.01063 EUR
20 CLP0.02127 EUR
50 CLP0.05317 EUR
100 CLP0.10634 EUR
250 CLP0.26584 EUR
500 CLP0.53168 EUR
1000 CLP1.06336 EUR
2000 CLP2.12672 EUR
5000 CLP5.31680 EUR
10000 CLP10.63360 EUR
معدلات التحويل اليورو / Chilean Peso
1 EUR940.41400 CLP
5 EUR4702.07000 CLP
10 EUR9404.14000 CLP
20 EUR18808.28000 CLP
50 EUR47020.70000 CLP
100 EUR94041.40000 CLP
250 EUR235103.50000 CLP
500 EUR470207.00000 CLP
1000 EUR940414.00000 CLP
2000 EUR1880828.00000 CLP
5000 EUR4702070.00000 CLP
10000 EUR9404140.00000 CLP