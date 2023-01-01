بيزو تشيلي إلى دولار سنغافوري

تحويل CLP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٫٥٥ sgd

1.00000 CLP = 0.00155 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:52 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0654588.56611.437291.661260.9640518.2052
1GBP1.155411.23095102.3231.660551.919311.1138621.0331
1USD0.938550.812381183.12551.3491.559210.9047517.0869
1INR0.0112910.009772940.0120310.01622850.01875730.01088410.205555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار سنغافورة
1 CLP0.00155 SGD
5 CLP0.00774 SGD
10 CLP0.01548 SGD
20 CLP0.03096 SGD
50 CLP0.07740 SGD
100 CLP0.15479 SGD
250 CLP0.38698 SGD
500 CLP0.77395 SGD
1000 CLP1.54791 SGD
2000 CLP3.09582 SGD
5000 CLP7.73955 SGD
10000 CLP15.47910 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Chilean Peso
1 SGD646.03100 CLP
5 SGD3230.15500 CLP
10 SGD6460.31000 CLP
20 SGD12920.62000 CLP
50 SGD32301.55000 CLP
100 SGD64603.10000 CLP
250 SGD161507.75000 CLP
500 SGD323015.50000 CLP
1000 SGD646031.00000 CLP
2000 SGD1292062.00000 CLP
5000 SGD3230155.00000 CLP
10000 SGD6460310.00000 CLP