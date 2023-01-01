100 بيزو تشيلي إلى دولار سنغافوري

تحويل CLP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
٠٫١٦ sgd

1.00000 CLP = 0.00158 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
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CLP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.078789.24571.466981.670460.9543518.5411
1GBP1.1695911.2617104.3861.715851.953851.116221.6866
1USD0.927050.792581182.73451.359951.548590.8847517.1884
1INR0.0112050.009579820.012086910.01643750.01871750.01069380.207754

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار سنغافورة
1 CLP0.00158 SGD
5 CLP0.00792 SGD
10 CLP0.01583 SGD
20 CLP0.03167 SGD
50 CLP0.07917 SGD
100 CLP0.15835 SGD
250 CLP0.39587 SGD
500 CLP0.79173 SGD
1000 CLP1.58346 SGD
2000 CLP3.16692 SGD
5000 CLP7.91730 SGD
10000 CLP15.83460 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Chilean Peso
1 SGD631.52700 CLP
5 SGD3157.63500 CLP
10 SGD6315.27000 CLP
20 SGD12630.54000 CLP
50 SGD31576.35000 CLP
100 SGD63152.70000 CLP
250 SGD157881.75000 CLP
500 SGD315763.50000 CLP
1000 SGD631527.00000 CLP
2000 SGD1263054.00000 CLP
5000 SGD3157635.00000 CLP
10000 SGD6315270.00000 CLP