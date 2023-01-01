بيزو تشيلي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CLP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.91 nzd

1.00000 CLP = 0.00191 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:50 UTC
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CLP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار نيوزيلندي
1 CLP0.00191 NZD
5 CLP0.00956 NZD
10 CLP0.01913 NZD
20 CLP0.03825 NZD
50 CLP0.09564 NZD
100 CLP0.19127 NZD
250 CLP0.47819 NZD
500 CLP0.95637 NZD
1000 CLP1.91274 NZD
2000 CLP3.82548 NZD
5000 CLP9.56370 NZD
10000 CLP19.12740 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Chilean Peso
1 NZD522.81100 CLP
5 NZD2614.05500 CLP
10 NZD5228.11000 CLP
20 NZD10456.22000 CLP
50 NZD26140.55000 CLP
100 NZD52281.10000 CLP
250 NZD130702.75000 CLP
500 NZD261405.50000 CLP
1000 NZD522811.00000 CLP
2000 NZD1045622.00000 CLP
5000 NZD2614055.00000 CLP
10000 NZD5228110.00000 CLP