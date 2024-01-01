Чилийские песо в новозеландские доллары

Сконвертируйте CLP в NZD по реальному обменному курсу

1 000 clp
1,76 nzd

$1,000 CLP = $0,001762 NZD

Среднерыночный курс в 04:57
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00180,0018
Низкий0,00170,0017
В среднем0,00180,0018
Изменить0.85%-0.78%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к NZD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к NZD составил 0,0018, а минимальный — 0,0017. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0018. Изменение курса CLP к NZD в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к NZD составил 0,0018, а минимальный — 0,0017. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0018. Изменение курса CLP к NZD в процентном соотношении составило -0.78.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9191,49317,9911,66
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3821,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Новозеландский доллар
1 CLP0,00176 NZD
5 CLP0,00881 NZD
10 CLP0,01762 NZD
20 CLP0,03524 NZD
50 CLP0,08810 NZD
100 CLP0,17620 NZD
250 CLP0,44049 NZD
500 CLP0,88098 NZD
1000 CLP1,76196 NZD
2000 CLP3,52392 NZD
5000 CLP8,80980 NZD
10000 CLP17,61960 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Чилийское песо
1 NZD567,54800 CLP
5 NZD2 837,74000 CLP
10 NZD5 675,48000 CLP
20 NZD11 350,96000 CLP
50 NZD28 377,40000 CLP
100 NZD56 754,80000 CLP
250 NZD141 887,00000 CLP
500 NZD283 774,00000 CLP
1000 NZD567 548,00000 CLP
2000 NZD1 135 096,00000 CLP
5000 NZD2 837 740,00000 CLP
10000 NZD5 675 480,00000 CLP