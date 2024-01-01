Чилийские песо в австралийские доллары

Сконвертируйте CLP в AUD по реальному обменному курсу

1 000 clp
1,58 aud

$1,000 CLP = A$0,001583 AUD

Среднерыночный курс в 04:38
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1 CLP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00160,0017
Низкий0,00160,0016
В среднем0,00160,0016
Изменить-1.45%-2.82%
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Соотношение 1 CLP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к AUD составил 0,0016, а минимальный — 0,0016. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0016. Изменение курса CLP к AUD в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к AUD составил 0,0017, а минимальный — 0,0016. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0016. Изменение курса CLP к AUD в процентном соотношении составило -2.82.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9881,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,282,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в CAD

CLP в SGD

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CLP в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Австралийский доллар
1 CLP0,00158 AUD
5 CLP0,00792 AUD
10 CLP0,01583 AUD
20 CLP0,03167 AUD
50 CLP0,07917 AUD
100 CLP0,15834 AUD
250 CLP0,39586 AUD
500 CLP0,79172 AUD
1000 CLP1,58344 AUD
2000 CLP3,16688 AUD
5000 CLP7,91720 AUD
10000 CLP15,83440 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Чилийское песо
1 AUD631,53600 CLP
5 AUD3 157,68000 CLP
10 AUD6 315,36000 CLP
20 AUD12 630,72000 CLP
50 AUD31 576,80000 CLP
100 AUD63 153,60000 CLP
250 AUD157 884,00000 CLP
500 AUD315 768,00000 CLP
1000 AUD631 536,00000 CLP
2000 AUD1 263 072,00000 CLP
5000 AUD3 157 680,00000 CLP
10000 AUD6 315 360,00000 CLP