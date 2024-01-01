Şili pesosundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile CLP → AUD çevirin

1.000 clp
1,60 aud

1,000 CLP = 0,001596 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

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Şili pesosundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Avustralya Doları
1 CLP0,00160 AUD
5 CLP0,00798 AUD
10 CLP0,01596 AUD
20 CLP0,03192 AUD
50 CLP0,07980 AUD
100 CLP0,15961 AUD
250 CLP0,39902 AUD
500 CLP0,79804 AUD
1000 CLP1,59607 AUD
2000 CLP3,19214 AUD
5000 CLP7,98035 AUD
10000 CLP15,96070 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Şili Pesosu
1 AUD626,53900 CLP
5 AUD3.132,69500 CLP
10 AUD6.265,39000 CLP
20 AUD12.530,78000 CLP
50 AUD31.326,95000 CLP
100 AUD62.653,90000 CLP
250 AUD156.634,75000 CLP
500 AUD313.269,50000 CLP
1000 AUD626.539,00000 CLP
2000 AUD1.253.078,00000 CLP
5000 AUD3.132.695,00000 CLP
10000 AUD6.265.390,00000 CLP